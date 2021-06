Juan Reynoso consiguió el título de la Liga MX con Cruz Azul después de casi 24 años. Para lograrlo, el entrenador peruano necesitó todas las energías posibles. Por ello, antes del encuentro, decidió visitar la Basílica de Guadalupe para mostrar su agradecimiento y toda su fe. Al terminar, regresó al hotel donde se encontraba concentrando su equipo.

Fue una visita rápida y horas antes del choque ante Santos por la final del Guardianes 2021. Juan Reynoso, estuvo unos instantes en el templo vistiendo una chamarra de color azul y negro. El evento sucedió alrededor de las 6:30 am. El técnico de Cruz Azul llegó al lugar, depositó una veladora en el exterior y, previo a su retiro, se persignó.

El ‘Cabezón’ cumplió con la promesa que hizo en la conferencia de prensa posterior a su título en Liga MX. Juan Reynoso fue a la casa de Enrique Meza, ex DT de Cruz Azul, para obsequiarle la medalla de campeón que recibió con los ‘Azules’.

Show Player

“Me trajo como jugador y luego me dio la oportunidad de ser auxiliar en Puebla. Ahí me decía ‘ojalá ya alguien acabe con este suplicio y cuando me levante por las noches no lo piense más’. Esto es para él, la medalla de esta noche la tendrá en su casa resguardada porque es más azul que cualquiera”, declaró Reynoso en conferencia de prensa, antes de cumplir con ‘Ojitos’ Meza.

Tras la victoria, la ‘Maquina’ continuó la fiesta en los camerinos del Estadio Azteca. Ahora, los jugadores de Cruz Azul descansan tras la dura temporada. Algunos se sumarán a sus selecciones, como es el caso de Yoshimar Yotún; otros, aprovecharán en tomar unas merecidas vacaciones. Su próximo duelo será ante León en busca del título de Campeón de Campeones de la Liga MX.