Con peruano Percy Prado, Mónaco vs. Nantes EN VIVO por la fecha 1 de la Ligue 1

Este sábado empieza la primera fecha de la Ligue 1 de Francia, El peruano Percy Prado que milita en el Nantes fue convocado por su técnico Miguel Cardoso entre los 18 para este primer partido de la temporada. Formado en el equipo desde los seis años, el lateral intentará tener unos minutos en este decisivo encuentro ante su gente.

La inclusión del peruano Percy Prado se debe a que Fabio tiene problemas en los muslos y por precaución no fue tomado en cuenta. Si bien es cierto no será titular el simple hecho que esté convocado para este partido le dará confianza y luchará por un puesto en el once titular esta temporada en Nantes.

El partido entre el Nantes de Percy Prado ante Mónaco será a las 10 a.m. (hora peruana) en el Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau.

Televisión: ¿Dónde ver Nantes-Mónaco de la Ligue 1 2018/2019?

Lo puedes ver por Directv Sports canal 610 a las 10:00 a.m. (hora peruana).

Posibles alineaciones:

Nantes: Tatarusanu - Kwateng, Djidji, Diego Carlos, Lima - Ab. Touré, Moutoussamy - Evangelista, Rongier, Dabo - Ka. Coulibaly

Mónaco: Benaglio - Barreca, Glik, Jemerson, Serrano - Pele (ou Diop), Aholou, Tielemans - R. Lopes, Jovetic, Grandsir