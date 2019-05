Con Paolo Guerrero a la cabeza Inter partió a Argentina [FOTO]

Vuelve a la cancha. Paolo Guerrero tendrá que dejar los temas extradeportivos de lado para concentrarse en jugar. El delantero peruano viajó este domingo, junto a la delegación del Inter de Porto Alegre, a Argentina donde este martes a las 7:30 p.m. (hora de Perú) enfrentará a River Plate por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Inter de Porto Alegre, que marcha puntero en el grupo A con 13 puntos, buscará el triunfo ante River Plate, segundo con 9, para recuperarse de la caída que sufrió ante Palmeiras, por la tercera fecha del Brasileirao. A pesar de ya estar clasificado a los octavos de final, Inter, pondría a lo mejor que tiene, incluido Paolo Guerero, en el Estadio Monumental.

A pesar de lo vivido en la derrota ante Palmeiras y todo lo que se ha hablado sobre su sanción por doping, Paolo Guerrero se mostró feliz al momento de viajar a Argentina junto a sus compañeros, tal como se puede apreciar en la foto que publicó Internacional en sus redes sociales.

Ante River Plate, Paolo Guerrero, intentará mostrar su poderío goleador y dejar en claro que está preparado para afrontar la Copa América con la selección peruana, aunque todo depende de lo que decida Ricardo Gareca.

"El profesor Gareca vino aquí a hablar conmigo. Le dije, profesor, usted tiene la decisión. El vino a hablar conmigo para ver lo que quería, si quería más tiempo con mi equipo o me estaba sintiendo bien como para tener una secuencia de partidos (...) Quien convoca es usted, yo no puedo tomar una decisión por usted. Si me llama o no es una decisión suya", dijo Paolo Guerrero en Globoesporte.

