Compañero de Alexi Gómez declara abiertamente su homosexualidad

Aprovechando la coyuntura (el jueves 28 se celebró el Día Internacional del Orgullo LGBT), un compañero de Alexi Gómez en el Minnesota United FC, utilizando las redes sociales, reconoció abiertamente su homosexualidad.

Se trata del mediocampista Collin Martin, quien a través de su cuenta de Twitter escribió un extenso mensaje en el que dijo sentirse orgulloso de ser un "hombre gay". Asimismo, dejó entrever que su orientación sexual no era un secreto para sus compañeros de equipo, mucho menos para los dirigentes del club estadounidense.

"Junio es el mes del orgullo, y yo estoy orgulloso de estar jugando por el orgullo y de estar jugando como un hombre gay", escribió Collin Martin.

El volante de 23 años agradeció el respeto hacia su orientación sexual que ha recibido por parte de los integrantes del Minnesota United FC.

"Estoy orgulloso de que todo mi equipo y la dirección de Minnesota United sepan que soy gay. Sólo he recibido amabilidad y aceptación de todo el mundo en la MLS y eso ha hecho la decisión de salir del armario mucho más fácil", aseguró el compañero de la 'Hiena' Gómez.

"Mientras celebramos la noche del orgullo, quiero agradecer a mis compañeros su apoyo incondicional. A la luz de mi experiencia como deportista profesional, quiero usar este momento para animar a otros que practican deporte profesional o lo que sea a tener confianza en que el deporte los acogerá de todo corazón", añadió.

Tonight my team, @MNUFC , is having their Pride night. It's an important night for me — I'll be announcing that I am an openly gay player in Major League Soccer. #soccerforall pic.twitter.com/cOJQXfrBiv

— Collin Martin (@martcw12) 29 de junio de 2018