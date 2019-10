Claudio Pizarro y una sorprendente confesión: "El cuerpo ya me está diciendo que es el momento de retirarme"

El final de la carrera de Claudio Pizarro está muy cerca y todo hace indicar que será en Werder Bremen. El delantero peruano más exitoso en Europa podría ponerle fin a su carrera dentro de muy poco, salvo ocurra "algo extraordinario", como lo ha afirmado el jugador nacido en el Callao en una entrevista con el medio alemán DW Sports.

Quiero empezar a nuevos retos. Ya conseguí la mayoría de cosas que quería y el cuerpo ya me está diciendo que es el momento, afirmó Claudio Pizarro en entrevista con el mencionado medio alemán y señaló que Tendría que pasar algo muy extraordinario para que las cosas cambien, pero no creo, expresó el 'Bombardero'.

Además, respondió a la posibilidad de ser entrenador luego de su retiro e indicó lo siguiente: "Lo he conversado, lo he analizado, lo he visto y creo que no, porque yo sería un entrenador muy intenso y el entrenador tiene que estar muy temprano para analizar jugadores, analizar rivales y hay que tener mucho tiempo para eso y es algo que yo quiero evitar un poco", añadió Claudio Pizarro.

EXCLUSIVE



Werder Bremen and Bundesliga legend Claudio Pizarro speaks to DW's @hecko90 about retirement, going into coaching and his connection with #MCFC boss Pep Guardiola.



The full interview with @pizarrinha: https://t.co/XA0X9FfUsI pic.twitter.com/ujBjS6pPj0