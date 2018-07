Con Claudio Pizarro EN VIVO ONLINE: Werder Bremen 0-0 VVV Venlo

Minuto a minuto

1' ¡Empezó el partido! Claudio Pizarro es suplente EN VIVO ONLINE EN DIRECTO, Werder Bremen vs. VVV Venlo por amistoso internacional.

Previa

Claudio Pizarro es el gran fichaje de Werder Bremen para la temporada 2018-19. El hijo 'pródigo' de los 'Lagartos' volvió a la que es su casa y está a poco de iniciar su cuarta etapa en el club. Por ello, el 'Bombardero' estará en el banco de suplentes este lunes ante el VVV Lendo, encuentro que se jugará desde las 11:30 am.

Estos partidos servirán de mucho a Claudio Pizarro, quien se ha venido entrenando físicamente pero bien sabemos que es completamente diferente jugar los 90 minutos de un partido, más aún cuando el jugador peruano no participa de un partido desde el 12 de mayo cuando Colonia enfrentó a Wolfsburgo.

Cabe destacar también que Max Kruse, delantero titular del Werder Bremen, confirmó que se quedará en el club pese a todas las especulaciones: "Me siento muy bien. Me molestaba que tanto se especulara. Me quedaré al cien por cien. Nunca dije nada más", sentenció el delantero.

