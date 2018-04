Claudio Pizarro aseguró que si fuese entrenador sería como Guardiola

Tras descender con el Colonia, el tercer club de Alemania por el que ha actuado, el futuro de Claudio Pizarro es incierto. ¿Seguirá jugando o colgará los chimpunes? ¿Vestirá otra camiseta o le dirá adiós a las canchas de fútbol?

El periodista argentino Ezequiel Garay, corresponsal en Alemania de la cadena internacional Fox Sports, brindó algunas pistas de lo que sería el porvenir del 'Bombardero de los Andes'.

"Hace un tiempo le pregunté sobre su futuro y me dijo que no piensa en volver a Perú porque su familia tiene su vida aquí (Alemania) y no le gustaría separarse de ella a estas alturas", señaló el periodista Ezequiel Garay en despacho para Fox Sports Radio Perú.

Claudio Pizarro ganó varios títulos con el Bayern Múnich

Al estilo Pep Guardiola

Consultado sobre si su destino sería la dirección técnica, nuestro compatriota negó esa posibilidad. De serlo, dice Garay, Pizarro afirmó que sería como Guardiola.

"Tampoco se ve como entrenador porque entiende que el fútbol le quitó mucho tiempo de compartir con su familia. Él reconoce que sería un entrenador muy obsesivo, tipo Pep Guardiola, el entrenador que más lo marcó y al que más admira", comentó el comunicador argentino.

Claudio, el embajador

Para Ezequiel Garay, lo más probable es que Claudio Pizarro se convierta en embajador del Bayern Múnich, siguiéndole los pasos a grandes futbolistas que también jugaron por el club 'bávaro'.

"El escenario más probable es que termine transformándose en uno de los tantos embajadores del Bayern Múnich como lo son Lothar Matthäus, Giovane Élber, Zé Roberto y tantas estrellas que han pasado por ese equipo", finalizó Garay.