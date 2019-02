Claudio Pizarro se refiere a una posible vuelta al fútbol peruano

Claudio Pizarro ha sido noticia nuevamente en los últimos días. El delantero peruano marcó un golazo de tiro libre el último fin de semana evitando la caída del Werder Bremen en la Bundesliga y en una reciente entrevista el 'Bombardero' ha manifestado su deseo por volver al fútbol peruano.

En una reciente conversación con el diario AS de España, Claudio Pizarro reveló que le gustaría volver al fútbol peruano, pues considera que es uno de los logros que le gustaría conseguir.

"Sí, lo he dicho muchas veces. Es una posibilidad abierta. Yo no cierro ninguna posibilidad. Además, es uno de los logros que me gustaría conseguir. No he podido ser campeón del fútbol peruano porque los dos años en Alianza Lima acabamos segundos y antes jugué en Deportivo Pesquero, un equipo muy pequeño. Es un tema abierto para mí y la posibilidad está ahí", expresó el artillero del Werder Bremen.

Se siente parte del resurgir del fútbol peruano

"Por supuesto. He estado en cuatro Eliminatorias y he trabajado duro durante muchos años. Es una satisfacción y una alegría enorme para mí que el fútbol peruano haya mejorado tanto"

Su trayectoria sirve para que otros peruanos pueden emigar

"La verdad es que sí. Que haya salido muy joven y haya estado tantos años en Europa de alguna manera ha revalorizado al futbolista peruano. Clasificar después de tantos años al Mundial también ha sido una ayuda tremenda. Sin duda me siento uno de los pioneros y es un orgullo haber sido participe de que los jugadores peruanos puedan emigrar y darse a conocer en el fútbol internacional. Creo que es muy importante para el presente y el futuro del fútbol peruano"

