Claudio Pizarro se pronunció tras renovar y anotar con el Werder Bremen | VIDEO

Claudio Pizarro no para a sus 40 años. El delantero firmó su renovación con el Werder Bremen por una temporada más y, por si no fuera poco, marcó un tanto al Leipzig en la última fecha de la Bundesliga.

El atacante nacional se mostró muy contento por anotar nuevamente un tanto: "si pudiera, nunca detendría el fútbol", dijo Claudio Pizarro tras el partido en Alemania.

Además, el delantero le mandó un mensaje a los hinchas, quienes lo apoyan constantemente. "El amor de los hinchas va directo al corazón. ¡Eso me llena de fuerzas!", señaló Claudio Pizarro.

On the same day he signs a new contract, Claudio Pizarro scores for Werder Bremen!



