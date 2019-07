Claudio Pizarro reveló el momento exacto en que tomó la decisión de retirarse del fútbol | VIDEO

Claudio Pizarro renovó su contrato con el Werder Bremen hace unas semanas y señaló que será su última temporada en la Bundesliga.

En una entrevista con Fox Sports, Claudio Pizarro reveló el momento en que decidió su retiro del fútbol profesional.

"Nace del último partido que juego por Copa Alemana ante el Bayern. El entrenador se acerca y me dice: 'el próximo año llegamos a la final' y le digo 'así sera'", contó el 'Bombardero'.

"Al día siguiente viene y me dice: '¿lo que me dijiste es verdad?' y le respondí: 'si tú me dijiste en verdad, yo también'. Luego de eso conversamos y llegamos a un acuerdo", añadió Claudio Pizarro.

PIZARRO HABLÓ DEL MOMENTO QUE PENSÓ EN SU RETIRO#FOXSportsPeru | @pizarrinha dialogó con @EzequielDaray y habló sobre el momento que empezó a pensar en el día que deje el fútbol. pic.twitter.com/E2Fi0SaOmT — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) July 26, 2019

