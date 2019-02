Pizarro se refirió a Lewandowski sobre su posible récord en Bundesliga

Lo deja claro. El delantero peruano, Claudio Pizarro, sigue teniendo el título del máximo golador extranjero en la historia de la Bundesliga, sin embargo, el delantero polaco, Robert Lewandowski, está muy cerca de igualar al excapitán de la selección peruana, por ello, el 'Bombardero de los Andes', pone paños fríos a la situación ante un posible récord del goleador europreo.

"Espero que no me alcance, pero él está jugando muchos partidos. Yo no estoy jugando tanto como él, pero veremos. Trataré de anotar cada vez que entre o cuando empiece un cotejo. Pero sí, por supuesto, es posible que me alcance. Él es joven aún y todavía puede jugar más aquí, en la Bundesliga", señaló el peruano en el canal oficial del torneo alemán.

Asimismo, el exjugador de Alianza Lima no dejó pasar la oportunidad y halagó a Lewandowki que ya tiene 193 goles en la Bundesliga y solo le faltan dos anotaciones más para alcanzar a Pizarro con 195 tantos. "Pienso que él tiene un poco de todo, eso es lo que lo hace un buen delantero. Es muy bueno en el aire, anotó muchos goles con la cabeza, usa ambos pies, es bueno en el remate, es rápido. Eso explica por qué es uno de los mejores delanteros del momento", agregó en sus declaraciones.

En esta nueva fecha de la Bundesliga, el Werder Bremen de Claudio Pizarro enfrenta al Stuttgart y el 'Bombardero' puede ampliar su racha goleadora, mientras que Bayern Munich de Robert Lewandoski, recibe al Hertha Berlín por la segunda fecha.

