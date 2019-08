Claudio Pizarro, Rafinha y otros 'cracks' felicitaron a Miguel Trauco tras su fichaje por Saint-Étienne | FOTOS

Miguel Trauco es oficialmente nuevo jugador de Saint-Étienne de la Ligue1 de Francia, uno de los clubes más importantes de dicha liga y que suele pelear puestos de Champions League.

El lateral izquierdo de la selección peruana recibió las felicitaciones de Claudio Pizarro, el jugador más representativo a nivel internacional y que lleva más de 2 décadas en el 'Viejo Continente'.

Pero no fue el único, pues Rafinha, ex jugador del Bayern Munich y actual lateral del Flamengo, también se sumó a los mensajes hacia Trauco, tal y como se puede apreciar en la imagen. Otros jugadores que le dedicaron mensajes en su cuenta de Instagram fueron Gustavo Cuéllar, Pará, Rodinei, Lincoln, Hugo Moura y el ex Flamengo, Jonas Sousa.

En lo que respecta a jugadores que militan en la Liga 1, Salomón Libman y Aldo Corzo fueron los que le dedicaron mensajes a Miguel Trauco luego de su llegada al fútbol francés.

Cabe destacar que su representante, José Chacón, informó que Miguel Trauco puede debutar este fin de semana: "La documentación de Miguel Trauco está lista y es muy posible que juegue este sábado en la Ligue 1. Además de Saint Etienne, teníamos posibilidades en España, Bélgica y Turquía. El tema de no ser comunitario es un problema para cualquier futbolista que no tenga el pasaporte, pero ahí prima la calidad del jugador y la necesidad del club. Si le gusta al entrenador y la comisión técnica, ahí ya comienzan a evaluar sus prioridades", dijo.

Más noticias en otros medios

''Presentan un peligro para el fútbol'': presidente de LaLiga despotrica contra el PSG y Manchester City

Gladys Tejeda se traza un nuevo reto: clasificar a los Juegos Olímpicos 2020