Selección peruana | Claudio Pizarro y su preocupante estado físico en el inicio de la pretemporada | FOTO

Werder Bremen ha arrancado la pretemporada de cara al inicio del periodo 2019-20 y un hombre no podía faltar: Claudio Pizarro, el 'Bombardero'.

El segundo máximo goleador extranjero en la historia de la Bundesliga, apareció en su primer entrenamiento con un estado físico que sorprende, pues se le puede apreciar algo subido de peso. Lo más probable es que Claudio Pizarro se ponga en buena forma durante los próximos días, pues es solo el inicio de las prácticas.

"The Goat is back. Claudio Pizarro participa nuevamente en el entrenamiento del equipo", anunció Werder Bremen en su mensaje de bienvenida para el máximo goleador en la historia del club (151 goles). El 'Bombardero' finaliza su contrato en junio de 2020.

