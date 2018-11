Claudio Pizarro: "Pondré mi premio Bambi junto a mis medallas de Champions"

El momento de Claudio Pizarro en la Bundesliga es el mejor a pesar de la lesión que lo dejó fuera de las canchas por algunas fechas. En la última semana fue reconocido en Alemania con el premio Bambi por la excelencia en su carrera deportiva y luego de algunos días, el ex capitán de la selección peruana se refirió a su último premio en conferencia de prensa.

"Recibir el Bambi me llena de orgullo. Es un honor recibir un reconocimiento así siendo futbolista. Guardaré el premio junto con las medallas de Champions League y de las Copas de Alemania", señaló el 'Bombardero'.

Asimismo, el goleador histórico de la Bundesliga fue destacado en las últimas horas por haber ido a entrenar con el Werder Bremen a pesar de ser el día de descanso y es que el atacante peruano quiere recuperarse lo más rápido posible de su lesión.

"Estoy luchando para volver a estar en forma. Hoy he trabajado de manera individual y voy paso a paso para recuperarme. Puedo hacer algunas cosas pero todavía no puedo hacerlo todo", finalizó el ex jugador del Bayern Munich.

