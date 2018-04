Claudio Pizarro: "Mientras el cuerpo me dé, yo seguiré jugando"

La prestigiosa cadena deportiva ESPN, realizó un especial sobre los clubes que participarán en la semifinal de la Champions League (Real Madrid, Bayer Munich, Roma y Liverpool), y para ello entrevistaron a exfutbolistas que alguna vez ganaron la 'Orejona', entre ellos, Claudio Pizarro, quien levantó dicho trofeo en el 2013 con el conjunto bávaro.

Fue un sueño cumplido

En dicha entrevista, 'Pizarrinha' contó su paso por el club alemán, donde además rescató el buen trabajo del estratega Jupp Heynckes, quien lo dirigió en aquella temporada donde ganaron la Champions League y que actualmente dirige el Bayer Munich.

"En todos los años de fútbol nunca me he divertido tanto jugando, ya que todo era triunfo con el Bayer,...Es lo que todo jugador quiere ganar, la Champions League, no jugué la final, pero fui parte del campeonato", sostuvo.

Tiene para más

Además, Claudio Pizarro se dio un tiempo para hablar sobre su presente futbolístico e indicó que continuará jugando hasta que el cuerpo le siga dando fuerza para continuar.

"Yo me divierto jugando al fútbol y eso me gusta, competir y divertirme. Mientras el cuerpo me dé la posibilidad de hacerlo, yo continuaré haciéndolo", reveló.