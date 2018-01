Claudio Pizarro: "Me apenó no poder estar en el repechaje con Perú"

Claudio Pizarro tiene un sueño claro: jugar el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana; pero es consciente de que sin continuidad el objetivo es difícil. El delantero del Colonia confesó que le apenó no poder estar presente en los partidos de repechaje de la bicolor ante Nueva Zelanda.

"¿Si me afectó? De alguna manera sí, pero, de otra, no. Yo sabía que no podía estar por un tema de lesiones y no estaba al 100%", declaró Claudio Pizarro en entrevista con Canal N.

El delantero del Colonia reveló, además, cómo vivió la clasificación de la selección peruana a Rusia 2018. Si bien es cierto que Claudio Pizarro no pudo ser convocado, asegura que alentó en todo momento a la bicolor.

"Estuve alentando como hincha cuando uno no puede estar. Sentí una alegría inmensa por supuesto ver al equipo clasificar al Mundial", indicó Claudio Pizarro.

Por último, Claudio Pizarro lamentó no haber tenido la continuidad que necesita debido a las constantes lesiones que padece. Eso sí, espera que su situación pueda revertirse el 2018.

"No he podido jugar como me hubiera gustado y lo pero es que cada vez que me siento mejor me pasa algo. Me da pena no poder estar en el equipo y no ayudar, porque el equipo está ahora en una situación complicada y necesitamos sumar", apuntó Claudio Pizarro.