Claudio Pizarro le pone fin a los rumores y no terminará su carrera en Alianza Lima

Claudio Pizarro ha sido fuertemente vinculado en los últimos años con Alianza Lima para que finalice su carrera en el equipo sus amores. Sin embargo, el delantero siempre terminó renovando con el Werder Bremen y señaló que esta será su última temporada en Alemania.

El 'Bombardero' se refirió en una entrevista con 'Weser Kurier' sobre su futuro y prácticamente puso fin a los rumores sobre su regreso a Alianza Lima.

"No creo que tenga sentido jugar fuera de Europa, no me veo estando en un club dentro de un año. Mi objetivo fundamental es terminar mi carrera en buen nivel", dijo Claudio Pizarro.

"Preferiría no cometer el error de ir a un equipo al que no le pueda dar nada por tener problemas de lesiones. Me sentiría mal porque quizá tengan grandes expectativas con mi llegada y podría no terminar haciendo justicia", añadió.

