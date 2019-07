Claudio Pizarro fue titular en la derrota de Werder Bremen ante club de Segunda División de Alemania

Claudio Pizarro ha tenido minutos como titular en Werder Bremen. El conjunto 'Lagarto' viene realizando la pretemporada y tuvo un encuentro amistoso ante VfL Osnabruck, equipo que disputa la Bundesliga 2 (Segunda División de Alemania). Lastimosamente, Claudio Pizarro estuvo presente en la derrota de su equipo.

Este encuentro amistoso era válido por un trofeo que estaban disputando tres clubes: VfL Osnabruck, Werder Bremen y Colonia, siendo el vencedor este último club en mención.

A victory, a defeat but winners on goal difference #effzeh came out of two tough tests against @VfL_1899 and @werderbremen_en as tournament winners in Löhne https://t.co/KBZyBlWA3l