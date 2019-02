Bundesliga repasó los goles más importantes de Pizarro en Alemania | VIDEO

Claudio Pizarro es el delantero de moda en la Bundesliga, pese a sus 40 años. El delantero sigue marcando goles con el Werder Bremen y el último fin de semana le dio el empate al último minuto frente a Hertha Berlín en la Bundesliga.

Los elogios a Claudio Pizarro continúan y la Bundesliga recopiló en un video los goles más importantes del delantero en su carrera en Alemania.

"Una carrera llena de momentos fantásticos. Solo algunos de los objetivos más importantes de Pizarro", escribió la cuenta de la Bundesliga.

A career littered with fantastic moments



Just a few of @pizarrinha's landmark goals pic.twitter.com/L2DQIRtbOj