Claudio Pizarro y la asistencia para el 2-2 entre Werder Bremen vs. Villarreal

Mantiene la calidad. En el amistoso internacional del Werder Bremen vs Villarreal, el ex capitán de la selección peruana, Claudio Pizarro, empezó el partido en la banca de suplentes, sin embargo, hizo su ingreso a los 75 minutos del segundo tiempo y no pasaron ni 15 minutos y dio una gran asistencia.

El 'Bombardero de los Andes' volvió a pisar el césped del Weserstadion y la emoción fue mucha en los hinchas del Bremen quien añadieron un curioso gif en sus redes sociales.

Corría el minuto 80 y Pizarro anunciaba que estaba de vuelta, llegaba en reiteradas ocasiones al arco del Villarreal, sin embargo, la defensa del equipo rival controlaba al atacante peruano. Asimismo, a los 88, el popular 'Pizarrinha' se mandó con una excelente asistencia que parecía decir, ¡Estoy de vuelta! Por lo que llegó a los pies de Osako, quien en ese momento anotó el empate momentáneo en el partido (2-2).

88' ¡Goooooooool de Osako! Magnífico centro de @pizarrinha para que el jugador japonés remate de cabeza al fondo de las mallas. 2-2 #SVWVIL #CP4 — SV Werder Bremen ES (@werderbremenES) 11 de agosto de 2018

Lamentablemente, el Werder Bremen fue derrotado a los 90 minutos y terminó cayendo 3-2 en el resultado final.

