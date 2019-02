Christian Ramos: "Por mi situación complicada tuve que elegir Perú"

Christian Ramos, defensa de la selección peruana y nuevo fichaje de Melgar FBC, se tomó unos minutos para hablar en exclusiva con EL BOCÓN sobre el reto que tiene con el elenco arequipeño.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

¿Cómo tomas esta nueva experiencia de llegar a Melgar?

Lo tomo de la mejor manera, ya que tengo la posibilidad de volver a jugar después de un mes, y estoy motivado,con muchas ganas de llegar y conocer al comando técnico, a mis compañeros, para así congeniar con ellos lo más pronto posible.

¿Seguiste la campaña de Melgar en la Copa Libertadores?

Sí, lo estuve siguiendo en la Copa. Además, he visto sus partidos y sé que debutan este martes en Fase de Grupos. Espero llegar a tiempo para ser inscrito en la Copa Libertadores.

¿Cuándo te estarías sumando a los trabajos de Melgar?

Yo creo que entre el sábado o domingo estoy llegando a Arequipa para ya sumarme a mi nuevo equipo.

¿El tiempo de vínculo con Melgar es hasta el mes de junio?

Así es. Mi tiempo de vínculo con Melgar es hasta junio, pero uno nunca sabe lo que pueda pasar más adelante.

Cuando hablaste con Ricardo Gareca, ¿le comentaste sobre tu decisión de volver a Perú?

Cuando vino el profesor Gareca conversamos, pero yo no sabía a donde iba a jugar. Por eso, conversamos de la selección y me dijo que tenia que encontrar equipo lo más rápido posible.

¿Cuál es tu expectativa con Melgar en la Copa Libertadores con Melgar?, ¿Hablaste con Pautasso?

Aún no hablé con el técnico Pautasso. Me imagino que a mi llegada hablaré con él. La expectativa personal es pasar a la siguiente fase. Todavía no se cuál es el objetivo grupal, pero me imagino que debe ser la misma.

¿Por qué decidiste regresar a Perú?

Primero vi otras opciones porque uno quiere seguir jugando en el extranjero, pero como veía mi situación, que estuvo complicada, tuve que elegir por jugar en Perú.

