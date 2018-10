Christian Cueva y su malestar en el fútbol ruso

Christian Cueva mostró su incomodidad por la poca continuidad que viene teniendo en el Krasnodar de Rusia pese a los méritos que viene haciendo en cada uno de los entrenamientos. "Yo ya estoy apto para jugar, pero las decisiones no pasan por mí sino del entrenador. Considero que es algo natural que cada jugador quiera jugar y tener continuidad futbolística y yo no soy la excepción", dijo Cueva en ESPN.

Cuevita agregó que "pienso que estoy haciendo todos los méritos en cada uno de los entrenamientos para ser considerado, pero solo me queda tener paciencia, ya llegarán las oportunidades. Por lo pronto, yo estoy apto para jugar más seguido, pero las decisiones están fuera de mi alcance".

El, volante nacional habló sobre el clima de Rusia que "hace demasiado frío y me dicen que este es el principio, realmente no me quiero ni imaginar lo que se viene. Lo más probable que juguemos a -5 o -10 grados...".