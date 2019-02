Christian Cueva será inscrito en Copa Sudamericana

Santos FC , que empató 0-0 de visita con River Plate de Uruguay por la Copa Sudamericana , reveló la numeración de sus 30 jugadores para este torneo, donde no ha sido considerado Christian Cueva. El mediocampista peruano recién contratado y que se estrenó el fin de semana anterior en el Campeonato Paulista no integra la lista porque no hubo tiempo para su inscripción; sin embargo, a pesar de eso, él viajó con el grupo y entrenó normalmente para acelerar su proceso de reacondicionamento físico.





Con dos juegos de suspensión por cumplir en competiciones organizadas por la Conmebol , Christian Cueva será inscrito en la segunda fase (cuando sean permitidas hasta tres cambios) si Santos FC supera a los uruguayos. En este caso, él cumpliría la pena en la segunda fase, quedando libre para actuar a partir de una nueva clasificación.





De otro lado, Christian Cueva fue presentado al plantel de Santos FC en una divertida cena. “ Bienvenido, presidente boliviano”, le dijo de entrada el delantero guaraní Derlis Gonzales. A lo que ‘Aladino’ contestó: “Paragua, deja de hablar”, alzando el pulgar. “ Buenas noches con todos, para mí es un placer enorme estar con todos ustedes y por este recibimiento”, continuó.