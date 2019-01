Cueva se refiere a Independiente y confirma que quiere dejar Krasnodar

La novela sobre el futuro de Christian Cueva podría dar un giro tremendo en su historia. El volante de la selección peruana habló por primera vez sobre su posible arribo a Independiente y también confirmó su deseo de dejar Krasnodar de Rusia por un tema exclusivamente familiar.

"Hablé con la gente de Krasnodar y les pedí que me liberen para jugar en Independiente, creo que me entendieron. Esta semana se tiene que definir por sí o por no. Quiero estar más cerca de mi familia (juega en Rusia). Agradezco a Holan y al presidente de Independiente por el esfuerzo que están haciendo", manifestó 'Aladino' en conversación con radio La Red de Argentina.

¿Cueva llegará a Independiente?

Durante la entrevista, entre otras cosas, Christian Cueva se refirió a su eventual fichaje al 'Rojo' y se definió como un jugador que puede ir detrás del '9'; además de otras posiciones en las que ya jugó siendo dirigido por Ricardo Gareca

"Mi posición es atrás del 9. No tengo problema de jugar por la izquierda. Lo he hecho en Chile con Ricardo Gareca. Me gusta tener libertad y estar cerca del área", acotó.

