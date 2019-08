Christian Cueva | Santos FC muestra su apoyo a 'Aladino' por la salud de su hija recién nacida | VIDEO

Todo el apoyo. Christian Cueva ha recibido el apoyo de su club, Santos, sobre el estado de salud de su pequeña hija, Gianna Pamela que nació a los 6 meses de manera prematura. El volante de la selección peruana ha tenido que abandonar a su equipo por volver a Perú en las últimas semanas.

Y es que hasta en dos oportunidades, Christian Cueva viajó de emergencia a Trujillo para poder ver a su familia y a su hija recién nacida. Por ello, Santos le dedicó un emotivo mensaje a 'Aladino' en redes sociales en muestra de apoyo para la rápida recuperación de su pequeña.

O Santos FC refora a mensagem da nao santista para o atleta Christian Cueva. Toda energia positiva do mundo para que a querida Gianna Pamela, filha do peruano, esteja recuperada o mais possível para curtir todo o amor de sua família. Conte com o Peixo! #ForaCueva pic.twitter.com/sxlXnpZ3UL

— Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 15, 2019