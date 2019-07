Christian Cueva | Jorge Sampaoli defiende a 'Aladino' de nuevas críticas en Brasil | VIDEO

Christian Cueva fue defendido por Jorge Sampaoli en conferencia de prensa, luego de que se tocara el tema de su bajo rendimiento con Santos. El volante de la selección peruana aún no rinde como se esperaba en el 'Peixe'.

"Cueva es un jugador que tuvo dificultades para adaptarse a la forma de jugar. La responsabilidad es del jugador que no se adapta o del entrenador que no puede adaptar al jugador. Todo llega con el tiempo, pero como en el fútbol no hay tiempo, dicen que Cueva no es bueno. No es así. Cueva es un jugador del equipo peruano, que tenemos que seguir trabajando para que se adapte a Santos", indicó Jorge Sampaoli en conferencia.

"Este requisito de que llegó a ser un jugador importante, para él es mayor (la responsabilidad). Tiene que dar más de lo que puede porque puede más que algunos otros. La responsabilidad es mutua, tanto de Cueva como de la mía. Vamos a trabajar hasta el último día para que funcione. Forzar demasiado es que no se puede", sentenció el 'Hombrecito'.

Por ahora, Christian Cueva ha participado de 16 encuentros con la camiseta de Santos y no ha marcado ni un solo gol y tampoco ha dado ni siquiera una asistencia, números que preocupan dado que es el segundo fichaje más caro en la historia del 'Peixe'.

