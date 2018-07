Christian Cueva: ¿Jefferson Farfán influyó en su fichaje al Krasnodar?

Christian Cueva es uno de los futbolistas peruano que cambió de club tras el Mundial Rusia 2018. El FC Krasnodar de Rusia fichó al volante peruano, quien ahora deberá ganarse un lugar en el fútbol europeo. Sin embargo, 'Aladino' contó que Jefferson Farfán fue clave para que él decidiera aterrizar en tierras rusas.

"Cuando Jefferson Farfán vino a jugar a Rusia, todos comenzamos a seguir su campeonato y obvio FC Krasnodar siempre destacó", explicó Christian Cueva al portal Sport Box. El peruano se mostró agradecido por el interés que su equipo puso en él tras el Mundial Rusia 2018, donde tuvo un desempeño regular.

"La seriedad durante la negociación, la infraestructura y las altas ambiciones del club hicieron que decida venir para acá. El FC Krasnodar es un equipo joven, pero tenemos todo para ser campeones", agregó Christian Cueva, quien guarda una bonita amistad con Jefferson Farfán.

Se está adaptando

El proceso de adaptación a la cultura rusa no parece ser un problema para Christian Cueva. Y es que 'Aladino' ha sido recibido de buena manera por sus compañeros y confía en adaptarse plenamente con el pasar del tiempo. "El fútbol tiene un lenguaje universal que hace que nos podamos entender. Cuando llegué no conocía a nadie, pero ya me he ido comunicando con mis nuevos compañeros", apuntó.

Sobre llevar el dorsal 20 en el FC Krasnodar, Christian Cueva dijo que no le preocupa y es un número que le trae recuerdos. "Es algo nuevo para mi, me tocó por casualidad, pero me trae buenas vibras porque es el día en el que me casé", señaló.

Así entrena Cueva con el FC Krasnodar