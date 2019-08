"Christian Cueva está a la venta", admitió el presidente de Santos FC tras poca continuidad del peruano | FOTO

Christian Cueva ha iniciado una nueva novela referente a su situación son el Santos FC del Brasileirao. El volante de la selección peruana no vive un buen momento en el elenco dirigido por Jorge Sampaoli y muchos ya hablan de un posible traspaso a otro club. Por lo menos, el presidente del club albo admitió que le han llegado propuestas por el futbolista peruano.

“Cueva siempre tiene (una propuesta), es un jugador de nivel, hizo una hermosa Copa América y tenemos que dejar a un extranjero. Como (Cueva) no está jugando, obviamente es uno de los candidatos (para irse). Está a la venta, no nos interesan los préstamos. Ya tenemos una propuesta, pero no ha cumplido lo que queremos. Es de fuera de Brasil”, dijo José Carlos Peres tras la caída de Santos FC en el Brasileirao.

En los últimos días, diversos medios informaron que Christian Cueva es una opción para reforzar el Metz de Francia, aunque hay otros que vinculan al volante nacional con otros clubes de Europa. Cabe recordar que Cristian Benavente y Miguel Trauco arribaron hace unos días al fútbol francés.

En tanto, Santos FC cayó por 3-2 ante Sao Paulo en condición de visita, por la fecha 14 del Brasileirao. Para esta ocasión Sampaoli, por tercera vez consecutiva, tampoco tomó en cuenta a Christian Cueva.

