​Christian Cueva | Eddie Fleischman reveló la posición de Santos FC tras polémico comportamiento de 'Aladino' | VIDEO

TODOS LOS DETALLES | Eddie Fleischman reveló la posición de Santos FC tras polémico comportamiento de Christian Cueva luego de su participación en la Copa América 2019 con la selección peruana. 'Aladino' perdió su lugar en el equipo desde que volvió a Brasil y esto podría ser producto a algunos excesos.

'Estabas diciendo que Cueva no responde al criterio de Sampaoli, yo lo que te puedo decir es que no gusto en el comando técnico de Santos FC, más allá de que le dieron días libres, no gustó nada cómo lo afrontó Christian Cueva. No gusto frente a la actitud que tuvieron otros que sí fueron a entrenar, integrantes de la selección peruana en Brasil mismo y que decidieron irse a entrenar', disparó Fleischman sobre el presente de Cueva.

'Puede pasar que le DT conoce a la persona como jugador, pero después se dan cuenta que la entrega y disposición no es la misma. Entonces el técnico tiene derecho a decir, me equivoqué con este jugador, eso sucede y sucede muchas veces', agregó Eddie Fleischman en el mismo programa de Fox Sports.

