​Christian Cueva: documentos del futbolista peruano son presentados por Independiente

El club argentino Independiente aseguró el pase de Christian Cueva a su equipo luego de que presentara los documentos del futbolista peruano en el marco del cierre de pases.

Según el periodista de Fox Sports Leonardo Guardia, la documentación de Christian Cueva, como su contrato y transferencia, fueron presentados a tan solo diez minutos del cierre de pases en Argentina.

Como se sabe, Christian Cueva ha estado jugando en el FC Krasnodar de Rusia, club al que le manifestó sus motivos para el cambio: "Tuve como 3 o 4 charlas con el director deportivo del Krasnodar para poder manifestarle mi tema personal y que me entienda. Tengo una hija de 14 años, otra de 5 y uno de 4 meses. De repente yo solo me la puedo aguantar, pero tengo mi familia allá. Era un poco complicado estar en Rusia y les pedí que me ayuden, yo estoy infinitamente agradecido con Krasnodar porque es un club bárbaro", expresó el futbolista peruano a Radio La Red de Argentina.