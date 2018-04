Christian Cueva dejaría Sao Paulo tras Rusia 2018

Christian Cueva no la está pasando bien en Sao Paulo. El jugador no está teniendo continuidad este 2018 y cuando ha tenido oportunidad de jugar no ha brillado como solía hacerlo en el fútbol brasileño.

El bajo rendimiento de Christian Cueva hizo que Sao Paulo busque nuevas opciones y se reforzó con Everton, exfutbolista de Flamengo que es del gusto del técnico Diego Aguirre. Además, la presencia de Nene le ha quitado oportunidades en el equipo.

Por ello, medios brasileños señalan que Christian Cueva no está conforme con su situación en Sao Paulo y podría dejar el equipo tras el Mundial de Rusia 2018.

"El rendimiento del peruano en los entrenamientos y juegos tampoco ha gustado a la comisión técnica. El propio atleta, por su parte, tampoco está satisfecho con la actual situación y podrá salir tras la participación en la Copa del Mundo de Rusia, con la selección peruana", publicó Globoesporte.

Hay opciones

Christian Cueva alterna poco en Sao Paulo y podría cambiar de aires después del Mundial. En los últimos meses se le vinculó con algunos clubes europeos y chinos, por lo que su destino podría estar lejos de Sudamérica.