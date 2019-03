Christian Cueva con Santos va por la Copa de Brasil

El Santos FC de Christian Cueva va por más en casa y ahora apunta todas sus baterías para ganar la Copa de Brasil. El 'Peixe' es el único equipo clasificado para los cuartos de final del Paulistao, a tres rondas del final de la primera fase. Por eso, el técnico Jorge Sampaoli podrá rodar el elenco en esta recta definitoria para priorizar la Copa de Brasil. Eliminado de la Copa Sudamericana por el River Plate de Uruguay, el Santos FC sobra en el torneo doméstico, aunque lejos en el Brasileirao.

Ahora el Santos FC con Christian Cueva tiene por delante al América de Río Negro este jueves a las 7:30 pm (hora peruana), en el Pacaembu, en duelo único y eliminatorio a jugarse en el estadio Vila Belmiro. Cabe recordar que el técnico Jorge Sampaoli ya ha hecho relevos en el equipo en la victoria 3-2 sobre el Oeste por el Campeonato Paulista, donde Christian Cueva fue titular y jugó hasta el minuto 71 del compromiso. por ejemplo, Alison, Sanchez, Diego Pituca y Rodrygo iniciaron en el banco de reservas. De otro lado, el domingo el Santos FC enfrenta al Corinthians, a las 2:00 pm hora peruana, en la Arena del rival.

“Falta mucho, no tuve el rendimiento que quería todavía, no jugué muchas veces seguidas, pero no son excusas para decir que no estoy bien. Puedo dar más y es el principio de algo bueno. Es una oportunidad en un club grande para esforzarse y corresponder”, comentó Christian Cueva. “Me gusta jugar más atrás, pero no tuve problema para jugar como falso 9, creo que el entrenador rueda mucho las posiciones sobre todo de ataque. No tengo problema también a la derecha o la izquierda. Uno se acostumbra en una posición habitual, pero no tengo ningún problema en cualquier posición. Mientras juegue, estoy feliz”, finalizó.