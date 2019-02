Carlos Zambrano sufrió lesión y quedaría fuera de la selección peruana

Carlos Zambrano, defensor central del Basilea de Suiza, ha sufrido una lesión durante uno de los entrenamientos y estará de baja "por las próximas semanas". Así lo ha informado el propio club a través de un comunicado en sus redes sociales. Peligra una posible convocatoria a la selección peruana.

"Carlos Zambrano ha sufrido una lesión muscular en la parte superior del muslo y no estará apto para jugar en las próximas semanas", indica Basilea en el comunicado publicado en sus redes sociales. El entrenador del Basel, Marcel Koller, también confirmó la noticia.

| Carlos Zambrano (@5zambranocz) has suffered an injury to his upper thigh and will not be able to play in the coming weeks. We wish him a swift recovery! In other news, Petretta and Cömert have overcome their injuries and are back in training. #FCBasel1893 #zmmestark