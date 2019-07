Carlos Zambrano quiere volver a Alemania: "Ya le hice 'huacha' a Lewandowski en Munich" | VIDEO

Carlos Zambrano aún no define su futuro. Por ahora, el central de la selección peruana debe volver a Dinamo Kiev de la Primera División de Ucrania, pero su deseo es volver a la Bundesliga, pues allí maneja dos ofertas. Además, recordó una de sus jugadas sobre Robert Lewandowski, delantero del Bayern Munich.

"Pertenezco al Dinamo Kiev, tengo que presentarme al club dentro de algunos días. Si sale una opción positiva de una liga interesante o sino igual a trabajar duro para ganarme un puesto en el club. Alemania me encanta porque he jugado 9 años, se me hace fácil por el idioma, conozco la liga y a todos los delanteros de allí, pero esto del fútbol es un negocio y vamos a ver qué pasa. Ya le hice una 'huacha' a Robert Lewandowski en Munich", indicó el central para Movistar Deportes.

Video: Movistar Deportes

Además, reveló lo positivo de su llegada al Basilea de Suiza: "Cuando llegué a Basilea recuperé nuevamente las ganas de jugar y sabía que quería estar en la selección. En la vida hay altas y bajas y en el fútbol me pasó eso. Cuando llegué al Dinamo Kiev, peor aún porque no tenía minutos por los problemas dirigenciales. En cuatro meses y medio no disputé un partido y la tenía clara que el técnico no me iba a poner", añadió el 'Kaiser'.

De otro lado, pese a que pasa por un gran momento y cumplió un excelente desempeño en la Copa América, Zambrano no siente que sea su mejor nivel: "Hace 10 años era mejor, ahora no corro tanto. El presente es totalmente distinto, uno de sus limitaciones y con lo poco uno que puede tener uno intenta nivelarlo con la experiencia. El temperamento lo voy a tener siempre, nadie me lo va a quitar. Uno tiene que ir controlando las emociones", agregó el central.

