FC Basel publicó el parte médico de la lesión que padece Carlos Zambrano

Una mala noticia recibió Carlos Zambrano en la mañana del sábado, pues el defensor que espera una nueva oportunidad con la selección peruana se lesionó y estará fuera de las canchas hasta nuevo aviso, tal y como lo informó las redes sociales de su club, el FC Basel.

El ex capitán de la 'bicolor' sufrió una lesión en un tendón del muslo derecho lo que lo ha dejado fuera de las canchas por un tiempo prolongado. De esta manera el ex dirigido de Ricardo Gareca -Zambrano no es convocado desde el 2016- tendrá que permanecer en intensos cuidados para pegar la vuelta a las canchas.

Cabe recordar que el 'León' Zambrano deja un a plaza 'disponible' en la selección peruana, pues en el último partido amistoso ante la selección de Alemania, el jugador conversó con el técnico argentino y los integrantes del comando técnico, buscando una oportunidad en el equipo peruano.

Dado las informaciones, todo parecía indicar que Zambrano iba a tener su llamado a la 'blanquirroja'. Sin embargo, su lesión, descarta todo tipo de compromiso.

