Carlos Ascues: Yotún y sus 2 rivales para ser titular en Orlando City

Carlos Ascues no la tendrá nada fácil en Orlando City de la MLS para conseguir el titularato. Por sus característica, siendo un volante con bastante llegada al gol, el 'Patrón' podría jugar adelantado para tener llegada al área, pese a que su posición natural es un volante de contención. Por ello, el exAlianza Lima deberá competir con 3 jugadores para ganarse el titularato, incluido Yoshimar Yotún.

Sacha Kjlestan

Uno de los volantes centrales que más destaca en el equipo 'morado' es Sacha Kjlestan, quien ha formado parte de la selección sub 20, sub 23 y absoluta en lo que va de su carrera como futbolista. Es un mediocampista que destaca por su rápidez y por su ofensiva, ya que no es extraño que anote goles durante los compromisos. Actualmente se encuentra recuperándose de una lesión y ello podría significar una ventaja para Carlos Ascues.

Mohammed El-Mounir

Otro futbolista que se perfila como competencia es el libanés Mohammed El-Mounir, quien tuvo un paso por el fútbol, serbio hasta llegar este año al Orlando. Sus asistencias son su principal fortaleza ya que la mayoría de ellas suele terminar en tantos para su escuadra, ello es definitivamente un apunte para el 'Patrón' si quiere conquistar la mirada del técnico, James O'Connor.

Yoshimar Yotún

Finalmente, uno de los contendientes que más causa expectativa es el también peruano, Yoshimar Yotún quien se ha vuelto un elemento importante en el cuadro estadounidense pero que, tiene como enemigo a su impulsividad, lo cual lo ha llevado a ser amonestado y expulsado en distintas ocasiones. Ello podría ser también una ventaja para el ex Alianza Lima quien suele tener una postura calmada en el terreno de juego.

