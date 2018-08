​Carlos Ascues y su mensaje a todos los fans de Orlando City [VIDEO]

Carlos Ascues conoció las instalaciones del Orlando City y no dudó en mandarle un mensaje a todos los fans del equipo morado, mediocampista peruano llegó a manera de préstamo para lo que resta de la temporada en la MLS, pero si convence a los directivos estadounidenses su estadía podría extenderse por un año más.

'Acabo de llegar a Orlando, estoy conociendo el estadio y espero conocer a todos los fans, cuidense', fue lo que dijo Carlos Ascues durante la visita que realizó a su 'nueva casa', además de conversar y firmar su contrato el jugador de la selección peruana tuvo tiempo para darse varias vueltas por las instalaciones del equipo que lo cobijará y por el cual matará cada vez que ingrese al campo.

Carlos Ascues is in Orlando! Hes ready to meet all the fans.

Buena suerte a patrón! A romperla. ¡Arriba Perú!

: @OrlandoCitySC

pic.twitter.com/hLiA03y4XT

— Diego Montalvan (@DMontalvan) 16 de agosto de 2018