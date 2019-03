Bundesliga recordó los 5 mejores goles de Claudio Pizarro en Bayern Munich

Claudio Pizarro no solo ha hecho historia en el Werder Bremen, sino también en el Bayern Munich. El delantero jugó nueve temporadas en el conjunto bávaro y ganó hasta 18 títulos con el club.

El 'Bombardero de los Andes' es considerado una leyenda en Bayern Munich por lo que consiguió con el equipo y la Bundesliga elaboró un ranking de los mejores 5 goles de Claudio Pizarro con esa camiseta.

Claudio Pizarro ganó 6 títulos de la Bundesliga con el Bayern Munich, aunque el más importante con los bávaros ha sido el de la Champions League en el 2013.

