Brasileirao: Sao Paulo desplazó del primer lugar a Flamengo

Sao Paulo se impuso por 2-1 al Vasco da Gama y desplazó de la primera posición del Brasileirao al Flamengo, de Paolo Guerrero y Miguel Trauco, que este fin de semana perdió por 2-0 en su visita al Gremio de Porto Alegre. Lucha por la cima entre el 'mengao' y 'tricolor' se vivirá hasta las últimas jornadas de la Serie A.

Sao Paulo toma la punta

Como se recuerda Paolo Guerrero no llegó a ser convocado para este partido contra Gremio por problemas musculares, aunque algunos medios cariocas aseguran que todo se debe a que el atacante peruano todavía no ha acordado su renovación con el equipo de Río de Janeiro, esto tendría nerviosa a la directiva, aunque el presidente, Eduardo Bandeira de Mello, ya dijo que tiene plena confianza en mantener al 'Depredador'.

'Por supuesto que tenemos esperanza en la renovación. Me parece imposible imaginar que un jugador y excelente profesional como Guerrero, que incluso jugó un partido contra Vasco 24 horas después de un partido de su selección peruana y un viaje en avión, no quiera respetar su contrato y evitar jugar el séptimo partido (en el Brasileirao). No pasa por mi cabeza ningún tipo de desvío profesional en Guerrero', dijo el mandamás del equipo carioca.

También hubo cambios en la parte más baja del Brasileirao, en la que el Ceará se impuso por 0-1 al Paraná, al que cedió la última posición que ocupaba hasta ahora.

Además Palmeiras igualó sin goles en su visita al América Mineiro en el "tercer debut" de Luiz Felipe Scolari en el banquillo del equipo paulista, ahora en el séptimo puesto de la clasificación.