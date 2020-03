Boca Juniors sacó un buen resultado en su debut por la Copa Libertadores, empató 1-1 como visitante ante Caracas y mostró algunas cosas interesantes. Carlos Zambrano jugó su primer partido oficial en el cuadro ‘xeneize’ y si bien convenció a varios con su actuación, algunos 'especialistas’ no aprobaron por completo su accionar.

Boca Juniors | Periodista argentino criticó el debut del Kaiser con xeneizes en la Copa Libertadores [FOTO]

‘Una picardía q Boca no vuelva de Bandera de Venezuela c/3pts. Debió ser 2-0 al ET: el novato asistente uruguayo lo impidió. Debió liquidarlo en el 2T: falló en el área. Y tras el golón local regaló minutos y no aceleró. Podio: Bebelo/Ábila/Villa. Flojo Marcone. Zambrano de + a -. Hasta el sábado.’, comentó el periodista de TyC Sports, Lucas Beltramo.

Boca Juniors dominó la mayor parte del partido en el caraqueño Estadio Olímpico de la UCV, pero el anfitrión supo sacarle jugo a la pelota quieta y a los contragolpes. “Caracas tuvo un tiro libre y lo aprovechó”, lamentó en rueda de prensa el entrenador azul y oro, Miguel Ángel Russo.

El sábado, Boca Juniors enfrentará al Gimnasia y Esgrima de Diego Armando Maradona y River Plate al Atlético Tucumán; Carlos Zambrano será titular en la primera línea de los ‘bosteros’ que buscan arrebatarle el título a los ‘millonarios’ en la última fecha.

