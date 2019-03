Beto da Silva reveló por qué no tuvo continuidad tras su salida de Cristal

Se había salido del mapa. El habilidoso delantero de la selección peruana, Beto Da Silva no venía siendo considerado por Ricardo Gareca en el combinado patrio por la falta de titularidad que tenía en los equipos a los que llegó luego de su salida de Sporting Cristal. El atacante de 22 años volvió a reencontrarse con el gol este fin de semana, vistiendo la camiseta de Lobos BUAP.

"Yo sé los motivos por los cuales no venía jugando, aparte de las lesiones, algunas actitudes mías no me favorecieron. Me apuraba en ciertas cosas, discutía por cosas que no debía. Ya maduré, aprendí y me queda trabajar para encontrar mi nivel", confesó en RPP Noticias.

Asimismo, el exjugador rimense comentó que seguía entrenando con fuerza para llenarle los ojos al técnico de la 'bicolor'. "Desde la Videna siempre me escriben, a pesar de que no venía jugando. Es algo que me tiene motivado.Sé que allá siempre han tenido buen concepto de mí, he podido dejar una imagen positiva. Si me toca, yo feliz. Si no, seguiré entrenando para estar lo más pronto posible”, agregó.

Finalmente, Da Silva indicó que no sabe nada al respecto de esta convocatoria de la selección, pues considera que viene haciendo bien las cosas en México y en caso se presente el llamado del 'Tigre', él estará preparado para todo.

