Beto Da Silva no va más en Argentinos Juniors y vuelve al Perú

Le dice adiós. El peruano Beto Da Silva no seguirá su carrera futbolística en Argentina, esta vez decidió rescindir su contrato con Argentinos Juniors de la Primera División y por temas de índole personal, tal y como lo mencionó el comunicado de su ex club. Asimismo, el delantero ha decidido regresar al fútbol peruano para seguir con el tema de su continuidad y porque no, llegar nuevamente a la selección peruana.

Luego de 8 meses de estar en Argentina, el delantero peruano le dice adiós a las tierras gauchas, pues así lo dio a conocer su ex club en un breve comunicado por redes sociales. El ex jugador de Sporting Cristal regresará al torneo peruano.

¿A qué equipo llega?

El delantero es hincha confeso de Sporting Cistal y tuvo su pasado en el club de sus amores. Sin embargo, en tienda rimense parecen esta contentos con el rendimiento de su goleador, Emanuel Herrera, pero, ¿le cerrarán las puertas luego de su regreso?

Por otro lado, se habría presentado la posibilidad que llegue a Alianza Lima por la falta de nueve, sin embargo, esto habría cambiado luego del rendimiento de Mauricio Affonso en el conjunto blanquiazul, a pesar de un solo partido.

Otro equipo que entraría al bolo de clubes que buscan un delanero es Melgar, pues el retiro sorpresivo de Ysrael Zúñiga y la salida de Hernán Rengifo, han dejado con un solo delantero a los arequipeños y es Bernardo Cuesta.

