Beto Da Silva a EL BOCÓN: "Tengo una revancha por regresar a la selección"

Beto Da Silva, a sus 22 años, viene tratándose de ganar un nombre en el extranjero. Luego de su paso por Holanda, Brasil y Argentina, dónde quizás no pudo explotar sus cualidades por diferentes motivos. Parece que en México encontró el lugar adecuado para demostrarle al mundo y así mismo que tiene toda la capacidad para triunfar en el exterior. Si bien desde que llegó a Lobos BUAP solo lleva 7 partidos disputados (4 por Liga y 3 por Copa MX). El delantero peruano dejó una grata impresión por su velocidad con el balón, pese a que aún no ha podido anotar un gol en el elenco de Puebla.

El joven delantero Beto Da Silva, sé toma unos minutos, luego de haber culminado el exigente entrenamiento con su equipo Lobos BUAP para poder atender a EL BOCÓN y conversar sobre su presente en dicho club, la selección peruana y otros temas más.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

¿Cómo te sientes con esta continuidad qué tienes en Lobos BUAP?

La verdad muy contento que a base de trabajo pude alcanzar una regularidad. Ahora, lo importante es seguir en esa línea y de pronto marcar goles que es lo más importante. Además, cuando uno está jugando te cambia todo, haasta el día a día. Yo me siento muy contento y estoy más tranquilo por los minutos y sé que poco a poco iré mejorando.

¿Cómo manejas la ansiedad por anotar tu primer gol con Lobos BUAP?

Yo sé que en cualquier momento se me va abrir el arco. Lo importante como dije es estar jugando. En cualquier momento de todas esas posibilidades que tenga va a entrar y si Dios quiere voy a anotar goles y aportarle más cosas al equipo.

¿Qué te ha dicho el profesor Palencia sobre tu rendimiento en estos partidos en Lobos BUAP?

Me tiene mucha confianza. Fue el quien me trajo acá y conoce mi juego. Entonces, me está poniendo y sabe que yo le puedo rendir bastante. Siempre conversa conmigo, me trata de hacer mejorar corrigiéndome cosas que debo pulir.

¿Qué cosas debes mejorar?

Yo creo que debo mejorar, patear más al arco. A veces se presenta la oportunidad de rematar, pero termino dando un pase y me quedo con la sensación de que pudo ser gol. Quizás también deba mejorar en temas de marca. Creo que aún soy joven y voy a seguir mejorando.

¿El profesor Ricardo Gareca te escribió para felicitarte por la continuidad que vienes teniendo en Lobos BUAP?

Ellos siempre están en comunicación conmigo. Ahora que juego o cuando no jugaba. Siempre me decía que tuviera continuidad y que destaque en mi club, ya que era la única manera de poder volver a la selección peruana y yo lo tengo claro. Siempre están atentos y estoy seguro que están viendo mi desempeño.

¿Qué tan difícil es jugar en la Liga Mexicana?

La verdad que es bien complicada la Liga de México. Es bien intensa. Hoy en día hay jugadores de élite. Nosotros competimos con clubes muy grandes. Así cómo en Argentina y Brasil, la liga acá es bien fuerte. Se puede decir que está en ese nivel. A todos los peruanos que venimos a jugar acá nos ayuda muchísimo porque subimos nuestro nivel.

¿Cómo va la convivencia con Alejandro Duarte en Lobos BUAP?

Acá nos hicimos muy amigos. Siempre tratamos de estar juntos, ya que tenemos muchos temas de conversación. Nos juntamos bastante debido a una linda amistad. Sé que es un gran arquero y pronto va a llegar a ser titular. Esto seguro que va a rendir porque todos sabemos que tranquilamente puede estar tapando en la selección en un futuro.

¿Tienes contacto con algún otro compatriota en México?

Con Pedro Aquino trato de hablar a veces. A él lo conozco hace mucho tiempo y tengo una buena amistad. En su momento me encontré con Ávila y Sandoval en un Centro Comercial, pero no hablamos tan seguido, pero sé que les está yendo muy bien y me alegro mucho por ellos.

¿Sueñas con tener tu revancha en Europa?

Creo que uno siempre tiene que buscar volver no solamente a Europa, sino jugar en las grandes ligas. Volver a rodearte de los mejores, ya que ese siempre fue mi sueño. Sí me tocó regresar para tener esa continuidad acá en México, en la cuál es una liga bien fuerte. Además, rindiendo acá podré dar el salto, pero también tengo una revancha por regresar a la selección peruana. Considero que tengo que vivir el día a día, superándome a mí. Dios se va a encargar de colocarme donde debo estar, yo solo tengo que cumplir con mi parte dentro de la cancha.

Desde tu salida del PSV, ¿Hablaste con Phillip Cocu?

No he tenido comunicación con él. Hablé con algunos compañeros, con el asistente técnico, pero con Cocu la verdad que no. Aparte, él ya no está en PSV, pues se encuentra en otro club y como te digo ya no hemos tenido comunicación.

Estuviste pendiente del sorteo de la Copa América, ¿qué opinas del grupo que le tocó a Perú?

Lo que pasa que en ese torneo todos los partidos son complicados. En la Copa América pasada nos tocó ganarle a Brasil. Nosotros tenemos que estar atentos, ya que tenemos que salir a ganar todos los partidos. Al que le toque jugar tiene que estar preparado. Hoy en día la Perú es una selección mundialista y tiene que salir a proponer todos los partidos y yo creo que tenemos una linda oportunidad de clasificar a la siguiente etapa.

¿Consideras que en el mercado ven con otros ojos al jugador peruano?

Sin duda que sí. Creo que el Mundial es fundamental para los países a que salgan adelante y mejoren el nivel de los jugadores, en la cuál les permita llegar a mejores ligas. Los peruanos ahora somos respetados y solo queda seguir haciendo una buena Copa América y clasificar al próximo Mundial que se realizará en Qatar. Así el Perú va a seguir mejorando cada vez más.

La próxima semana, Ricardo Gareca dará la lista de convocados para los amistosos ante Paraguay y El Salvador, ¿consideras qué tienes alguna posibilidad que tú nombre aparezca en esa lista?

Uno nunca se puede descartar. Considero que trabajo para volver a esa lista. Creo que es el sueño de todo jugador. Así que yo no me descartó. Yo sinceramente no sé si estaré en esa lista, pero trabajo a diario para que aparezca mi nombre y estaré esperando atento para ver si tengo esa posibilidad. Si no me toca queda seguir trabajando para que en la próxima convocatoria pueda tener esa oportunidad.

¿Cómo evalúas la experiencia qué tuviste en Argentina?

Yo en Argentina no tuve una linda experiencia. Fueron unos meses bien complicados, dónde tuve varios problemas. Ahora se puede decir que estoy tranquilo, ya que estoy bien cómodo en el lugar que estoy, debido a que juego. La verdad que jugar es mi estilo de vida y mientras tenga continuidad estaré contento.

¿Tienes algún referente en el ataque que juegue en la Liga Mexicana?

Sigo a muchos jugadores la verdad. En Tigres tengo muchos amigos. el mismo André Pierre Gignac y Eduardo Vargas. Desde chico siempre trate de mirar el juego de Vargas, es un gran delantero e incluso tuve la oportunidad de entrenar y convivir con él. Así que es un gran ejemplo para mí. Acá en México hay muchos ejemplos buenos de grandes delanteros.

¿Algún consejo te dio André Pierre Gignac cuando entrenabas en Tigres?

Me dio muchos consejos. Recuerdo que después de entrenar nos quedábamos practicando un par de tiros y yo siempre tratando de aprender de él porque es su especialidad pegarle al arco.