DT de Atlas a Alexi Gómez: "Le dije que agarre sus cosas y se fuera"

Alexi Gómez continúa siendo noticia luego de que Atlas decidiera rescindirle contrato por indisciplina. Esta vez, el técnico Rubén Romano reveló detalles de la salida del peruano y sostuvo que nunca estuvo comprometido con el equipo.

"No sé qué platicó la directiva con él al final. Yo había hablado muy claro con todos y especialmente con Alexi Gómez anteriormente; le conté que tenía amigos en Perú, como el 'Chorri' Palacios, que me decían que la rompió allá. Sin embargo, le dije que acá en México tenía que hacer la diferencia no solo en la cancha, sino en el día a día", dijo en entrevista a ESPN México.

Conversó personalmente con él

Romano había tenido una charla personal con Alexi Gómez dos semanas antes de que la directiva decidiera finalizar el vínculo contractual con él. No obstante, el peruano cometió indisciplina y pasó todo lo que hoy conocemos.

"Vine observando que su comportamiento no era el mismo y que no había compromiso, antes había hecho una cosa que la dejé pasar pero esta fue la tercera. Por eso, el mismo día que estábamos concentrados, delante del grupo le dije que tome sus cosas y se fuera", sostuvo el DT de Atlas.