Así se despidió Christian Cueva de los hinchas del Sao Paulo

Christian Cueva no quiso esperar más días para demostrar todo el cariño que siente por los hinchas de Sao Paulo, su exequipo. El volante peruano envió un mensaje a la hinchada tricolor recordando los buenos momentos que pasó en el conjunto paulista.

"Quiero agradecer desde lo mas profundo de mi corazón a la torcida de So Paulo por todo el apoyo recibido durante estos dos maravillosos años que pasamos juntos....siempre los tendré presentes , no hay palabras para describir lo vivido en las buenas y en las que no fueron tanto, estuvieron a mi lado....y los recordaré siempre...Fuerza Tricolor!", escribió en su cuenta de Instagram el flamante refuerzo del conjunto ruso.

Cueva llega a Krasnodar con el cartel de figura y tendrá la oportunidad de mostrar su talento en la próxima edición de la Europa League.

