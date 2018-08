​Así celebró Luis Abram su primer gol con Vélez en el fútbol argentino

Luis Abram celebró de manera especial su primer gol con la camiseta de Vélez Sarsfield en el fútbol argentino, defensa peruano utilizó las redes sociales para compartir su felicidad con todos los followers que maneja en el popular Instagram.

Gran comienzo

Posó junto a sus demás compañeros de equipo y de inmediato la colgó en internet, como era de esperarse la captura comenzó a recolectar gran cantidad de likes en solo segundos. 'Vamos todos juntos #Vélez 2018', acompañó como comentario.

Luis Abram, fue el encargado de abrir el marcador en el duelo entre Vélez Sarsfield vs. Newell's Old Boys por la fecha 1 de la Superliga Argentina 2018. Se jugaba el primer minuto del partido en el estadio josé Amalfitani cuando tras un buen centro de su compañero, el zaguero de la selección peruana quedó cara a cara con Nelson Ibáñez y no falló al momento de mandar la pelota a guardar.

Ese no fue todo el aporte de Luis Abram en el partido por la primera jornada de la Superliga Argentina 2018, el nacional volvió a ser clave en el segundo gol de Vélez Sarsfield contra la 'lepra' siendo protagonista de un penal. Sin duda un debut más que auspicioso para 'Lucho' en esta temporada que se está abriendo en suelo albiceleste.

La falta contra Luis Abram ocurrió en el minuto 25 del encuentro tras un agarrón en el área de Fontanini, la pena máxima fue transformada en gol por Matías Vargas y con ello firmando los tres puntos a favor del cuadro dirigido por Gabriel Heinze.