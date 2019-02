DT de Independiente: "Christian Cueva subía 200 mil dólares por día"

Finalmente Christian Cueva no jugará en Independiente y, aunque la noticia se dio a conocer días atrás, aún existía una posibilidad, aunque pequeña, para que 'Aladino' llegue al 'Rey de Copas'. Cerrado el mercado de pases en Argentina, el técnico Ariel Holan habló sobre el impasse con el jugador peruano.

El técnico señaló, tal y como lo hizo hace algunos días, que el precio de Christian Cueva no era asequible para el club. En está oportunidad, se animó a dar un cifra. "Cómo entrenador me hubiera encantado tener a Cueva pero todos los días eran 200 mil más y eso no lo podía permitir. Yo no voy a avalar que el club se hipoteque y estoy de acuerdo en que independiente no gaste lo que no podemos gastar", expresó.

Además, dejó en claro que dinero sí hay, no obstante, no es saludable, en lo económico, gastar tal cantidad. "Independiente no tiene que gastar. La plata la tiene, pero no la va a gastar", añadió.

Ahora, Christian Cueva está cerca de llegar al Santos de Brasil y jugar nuevamente el Brasileirao. Ya le tocó jugar en una de las ligas más competitivas de Sudamérica con Sao Paulo, club del cual se fue a mediados del 2018, tras su participación en Rusia 2018.