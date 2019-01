Campeonó con Farfán en Lokomotiv y ahora juega al lado de Cueva en Krasnodar

Ariclenes Da Silva Ferreira es un delantero brasileño nacionalizado ruso. Lleva en la liga de ese país casi 9 años, donde vistió las camisetas FC Spartak de Moscú, Lokomotiv (equipo dónde ganó la Premier League Rusa la temporada pasada) y ahora defiende el dorsal '9' del Krasnodar.

El atacante de 33 años. Ari hace un alto a la intensa pretemporada en Marbella, España del Krasnodar para hablar con EL BOCÓN en exclusiva sobre los peruanos Jeffersón Farfán y Christian Cueva, con quienes tuvo la oportunidad de compartir camerino.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

El ariete Ari confiesa a este diario que es un sueño vestir la camiseta de Rusia. Ya tiene una hija en ese país y está adaptado al fútbol ruso. Además, es consciente que es complicado el llamado, ya que primero debe tener continuidad en su equipo Krasnodar y deberá marcar goles. Además, señala que su llamado a la selección de Rusia será consecuencia del momento que pase en su equipo.

¿Qué tan complicado es jugar en Rusia?

Yo cuando fui a Rusia imaginaba que iba a ser difícil porque todos hablaban que era un país muy frió. La gente es muy fría (se refiere a personalidad), pero después de mi primer año ahí en Spartak. Me pude adaptar muy rápido. El fútbol es muy parecido a Holanda y Suecia, debido a que es fuerte y duro. El idioma también es difícil, ya que si tienes la oportunidad de llevar a la familia tienes que convivir con eso y con el frío. Te diría que eso es lo más complicado, pero ahora viviendo tanto tiempo en Rusia ya me siento como en casa.

¿Qué tal la experiencia de jugar al lado de Jefferson Farfán?

Yo conocí a Farfán cuando estaba en Holanda. Sucedió cuando fiché por AZ Alkmaar, él estaba casi saliendo de PSV Eindhoven para Alemania. Siempre admiré mucho como jugaba, ya que es un jugador rápido, muy fuerte y nunca me imaginé jugar junto a Farfán porque seguía mucho su juego. Luego cuando el llegó a Rusia y me enteré que ibamos a jugar en el mismo equipo para mi era una emoción muy buena compartir fútbol con jugadores de otro nivel, de selección y con mucha historia donde estuvo. Entonces, para mí fue un placer jugar al lado de Jefferson Farfán. También porque es una persona impresionante, muy buena.

¿Por qué crees que a Farfán en su primer año en Rusia le fue bien?

Farfán cuando llegó al Lokomotiv, pese a que estuvo un tiempo parado luego de su paso por Al Jazira. Necesitaba hacer una buena pretemporada porque donde estaba no entrenaba mucho en Abu Dabi, pero al hacer una buena pretemporada hizo que alcanzará un gran nivel. Además, cuando superó la lesión y el equipo más lo necesitaba a Jefferson Farfán comenzó a jugar de atacante siendo un jugador muy importante para el Lokomotiv, dónde nosotros salimos campeones. Gracias a él conseguimos marcar muchos goles, ser campeón. Además, Farfán era un ejemplo como persona, como jugador, ya que se cuida mucho y trabaja muy fuerte. A pesar de sus 34 años sigue siendo un ejemplo.

Él te contaba, ¿cómo se sentía en ese buen inicio que venía teniendo en Rusia?

Nosotros después que nos conocimos siempre estábamos juntos para la comida y para jugar en el campo de juego. Siempre hablábamos del futuro, fútbol y algunos momentos que pasamos en Holanda. Es un chico muy abierto. Me contaba mucho que estaba ansioso por jugar muchos años. Además, tenía la meta de jugar en Rusia la Copa del Mundo. Entonces, lo que más le motivo para mi fue la Copa porque después de hacer una buena pretemporada en Lokomotiv. Yo creo que luego de volver a la selección peruana eso fue fundamental. ya que es un jugador de mucha experiencia también influyó en ese crecimiento. Él decía que luego de tres años más iba a parar, pero como ahora se cuida yo creo con certeza él jugará algunos años más.

¿Cómo lo viste cuando clasificó a Perú en el Mundial?

Él estaba contento, feliz por haber marcado el gol y porque estaba jugando de nuevo con su selección otra vez. Me comentó que tenían buen equipo y que necesitaban esa clasificación para la Copa del Mundo. Recuerdo que en el Mundial no le fue bien a Perú, pero siempre mostró que es un jugador que se cuida muy bien. Siempre hay un nutricionista que se preocupa en cuidar por su alimentación. Además, hace trabajo extra en los entrenamientos.

¿Alguna broma que te hizo Farfán?

Es un jugador que pelea mucho. Su caracteristica hace que con los jugadores rusos sea un chico serio, pero conversaba con todos. Teníamos un grupo muy cerrado. Lo respetaban mucho por su experiencia, por su historia y por todos sus logros. Es un chico que nos ayudo mucho en Lokomotiv.

¿Qué recuerdas cuando salieron campeones en Lokomotiv?

Recuerdo que después que salimos campeón en el vestuario Jefferson Farfán brincaba mucho y a Yuri Siomin le llamaba entrenador papá. Además, los otros jugadores también brincaban diciéndole lo mismo. Luego del vestuario fuimos a un restaurante también celebramos mucho. Yo creo que fue merecido para él luego de pasar una situación complicada, la lesión y su paso en Abu Dabi, dónde jugaba en una liga pequeña y el fútbol no es bien visto. Conseguí superarse y lograr un campeonato en un equipo donde acaba de llegar. Hace mucho tiempo que Lokomotiv no era campeón y fue una fiesta que celebramos por esa gran temporada.

¿Algo que te llamó la atención de Farfán?

Él ayuda mucho al prójimo. Se preocupa mucho con las personas pobres de su país. Ayuda mucho a la crianza de su familia. Nos parecemos mucho porque yo tengo un proyecto en Brasil donde ayudo mucho a las personas de la favela en la cual nací. Yo ya lo tengo como obligación realizar cada año, donde doy regalos, comida, show para casi 3000 mil personas, pero yo hago esto porque se que no tienen nada para comer, para mi ya es una obligación. Estoy muy contento por realizar esta labor social. Siempre año que pasa estamos mejorando este proyecto en el barrio donde fui criado.

Hace poco le hicieron una broma a Christian Cueva, tú compañero de Krasnodar, ¿cómo reacciono él?

Él se quedó loco. Porque ese vídeo se hizo viral en todos los países por esta broma. Normalmente Cuando salimos para el entrenamiento, el bus se estaciona a donde fue él, pero lo que pasa ese día se quedó en otro lado. Todos los jugadores que estaban en el bus y lo comenzaron a filmar y se rieron. Al día siguiente de la broma nos dimos cuenta que salió en todo el mundo. La broma fue muy buena, pero Cueva lo tomó bien. Es un chico que acá en Krasnodar lo queremos mucho. Siempre tenemos bromas, es una persona impresionante que admiro mucho. Cueva juega demasiado. Es una persona que es muy solidaria. Como ha jugado en Brasil sabe muchas bromas. Además, siempre pregunta al compañero si tiene problemas. Habla mucho, es una persona muy buena. Vamos a trabajar fuerte para seguir avanzando en la Europa League y lograr el título en Rusia.

Le haz dado algunas recomendaciones a Cueva, ¿Por qué en Krasnodar no juega mucho?

Sí, no solo yo hablamos con él. Sino también otros compañeros extranjeros charlamos y le decimos que el fútbol ruso es totalmente diferente a Brasil o otras ligas como España. Cueva es un jugador impresionante que tiene una técnica muy diferente. Pero lo que pasa es que cuando está con la pelota, cuesta mucho jugar. Cuando él llegó el entrenador quería un juego más rápido. Entonces, demoró un poco adaptarse al fútbol ruso. Ahora, está muy bien jugando en los juegos de pretemporada y en el último duelo que jugamos por la Europa League ante Sevilla jugó muy bien. Ya está adaptado y entiende lo que el entrenador quiere, pero para él es muy difícil porque viene de un gran equipo de Brasil, juega en la selección y fue comprado por mucha plata. Vino acá a Rusia y no tiene muchas oportunidades. Entonces, yo como jugador si estuviera en su situación estaría un poco cansado. Pero yo creo que va a saber esperar su momento y cuando el entrenador lo coloque va a saber responderle, porque es un jugador muy diferente. Principalmente cuando jugamos la Europa League todas las veces que entró marco la diferencia. El fútbol ruso es rápido, ya que se juega de defensor a volante, pero en Europa dejan mucho espacio y al jugador lo dejan jugar. Cueva está adaptado a ese juego de Europa donde le dan espacios y él marca la diferencia. Yo creo que solo falta que el entrenador lo ponga para jugar como titular más partidos. Ahí va a ayudar mucho al equipo.

El técnico Murad Musayev de Krasnodar, ¿suele hablar con Christian Cueva?

Sí, el entrenador siempre está hablando porque sabe que los sudamericanos tenemos un temperamento diferente de los europeos y normalmente cuando somos contratados tenemos que jugar. Todos saben nuestro potencial y por eso el entrenador siempre habla que hay que tener un poco de calma, ya que el jugador titular quiere que se adapte un poco más al fútbol y estilo que él juega. Además, en el campeonato ruso, el jugador que juega en la posición de Christian Cueva, quizás ya está más adaptado al fútbol ruso. Es un jugador parecido a él, que le gusta jugar y que tiene un juego más rápido. Pero para mi Cueva es un jugador impresionante, difícil de encontrar con la camiseta '10' , que vaya seguro a la pelota, que tenga buenos pases, que en el uno contra uno siempre gana. Entonces para mi es un jugador impresionante.

¿Christian Cueva te habló sobre su futuro?

Nosotros siempre hablamos desde que llegó y se le notaba preocupado porque su familia no se adaptaba a Rusia. Él estaba cansado porque no jugaba siempre, pero cuando nosotros siempre llegamos acá por eso le dijimos que es normal. Pero in jugador como él, de selección, con la diferencia que hace en el campo de juego para nosotros es complicado hablar con él de este tema. Porque sin duda es un jugador que tiene que jugar. Cueva dice que tiene otras propuestas de otros equipos de Argentina y Brasil, pero los demás jugadores y yo sabemos que este año podemos lograr mucho porque estamos segundos colocados a un punto atrás del líder Zenit para jugar a ser campeones. Sin embargo, su situación si se va para otro equipo a jugar, tal vez para él pueda ser mejor y pueda ser que su familia se adapte a otro país. Pero siempre estamos hablando con él para que se quedará y para que nos ayude a conseguir un título en Rusia. Sin duda Cueva es un jugador importante para el equipo. Además, hace poco acaba de llegar y tiene mucho tiempo para adaptarse.

Entonces,¿Consideras que es una mala decisión sí Christian Cueva decide abandonar Krasnodar?

Sí. Yo creo que si el sale de Krasnodar cuando estamos a punto de salir campeones para Cueva es mucho mejor lograr eso que irse a mitad de temporada. Pero ya es un chico con mucha experiencia. Él ya sabe lo que quiere.

¿Cueva está con su familia en Rusia?

Eso si yo no sé. Antes de final de año creo que su familia estaba ahí en Rusia junto a su amigo.

¿Concentras con Christian Cueva en Krasnodar?

La verdad que aquí cada jugador tiene su habitación, pero todos los jugadores concentramos en el mismo hotel.

¿Qué haz pensado hacer en el futuro cuando te retires del fútbol?

La verdad que yo tengo un proyecto en Brasil. Compré un club llamado FC Atlético Cearense que clasificamos el año pasado para jugar la Serie D (cuarta división). En el futuro yo quiero hacer visorias con equipos europeos para llevar jugadores brasileños a dicho continente. Sí hay algún equipo de Perú que quiere mandar a algún jugador a Brasil, Sudamérica, Europa puede entrar en contacto con nosotros que siempre estamos haciendo pasantías y estamos dispuesto a ayudar a algún jugador peruano que quiera tener esa experiencia. Queremos dar oportunidades a jugadores buenos que no las tienen.

Finalmente, ¿Qué recomendación le darías a un futbolista sudamericano para que se consagre en Rusia?

Por lo general cuando llegan acá tienen dificultades con la lengua, con las costumbres. Lo primero tiene que hacer es pensar en sus sueños, familia, Sí te mentalices esto y sabes que tienes que luchar para conseguir una vida mejor para sus hijos. Tienen que saber que será difícil. Yo cuando viene a Rusia mi hijo recién acababa de nacer, pero yo no mire atrás y con todas las dificultades que pasé me puse a pensar que tenía que superar el frío. Lo más importante es el foco que quieres para el futuro. Para adaptarse al fútbol ruso tienes que buscar traductor para integrarte al grupo. Cuando no jugaba y tenía mucha rabia, yo pensaba si me pagan bien tengo que hacer todo lo que me piden en el campo con disciplina. En la cancha voy a demostrar y voy a ir a un equipo mejor.