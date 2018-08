Andy Polo se lució con pase gol ante el DC United por la MLS

Todo un lujo. El extremo de la selección peruana, Andy Polo, fue titular con su equipo, el Portland Timbers que se enfrentó ante el DC United de Wayne Rooney. El ex jugador de Universitario tuvo una gran actuación e incluso participó en el primer gol del partido para el Portland Timbers.

Goal number 8 for @SamArmenteros and just like that @TimbersFC lead 1-0. #DCvPOR https://t.co/rbTNsyVTzW

— Major League Soccer (@MLS) 16 de agosto de 2018