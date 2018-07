André Carrillo recibió enormes elogios del técnico de Al-Hilal

André Carrillo es el flamante refuerzo del Al-Hilal de la Liga de Arabia Saudita, por un pedido explícito de su actual técnico, y un viejo conocido para André Carrillo, Jorge Jesús. Por ello, el portugués habló acerca de la incorporación del delantero de la selección peruana y lo llenó de elogios.

"Fui yo quien pidió a André Carrillo al Benfica, tuve que hablar con el presidente y verlo desde esa manera. Él sabe lo que me agrada este tipo de jugadores, yo pedí 4 fichajes y dentro estaba André", dijo Jorge Jesús a CMTV de Portugal.

Además, el técnico portugués afirmó que "Cuando el presidente me preguntó si Carrillo me gusta como jugador, respondí claro que sí, me gusta como jugador. Lo conozco del Sporting y cuando lo vi jugar, quedé encantado", sentenció Jorge Jesús sobre la 'Culebra'.

La cesión de André Carrillo al Al-Hilal se habría cerrado en poco más de 4 millones de euros con opción de compra por 20 millones de euros.

LEE ADEMÁS